Німеччина

Важливий успіх господарів перед матчем Ліги Європи.

Штутгарт здобув важливу перемогу над ФК Кельн у Бундеслізі — 3:1, закріпивши контроль над грою на MHP Arena. Рахунок відкрив Ермедін Демирович на 15-й хвилині, а пізніше Рагнер Ахе зрівняв для Кельна. Однак у фінальній фазі зустрічі Демирович оформив дубль, а Деніз Ундав забив третій гол, принісши господарям 13-ту перемогу в сезоні.

Матч відзначався численними замінами та жовтими картками: у Кельна на полі з’явилися Фінн Шентен і Флоріан Кайнц, а у Штутгарта вийшли Тіаго Томас, Анджело Стіллер і Кріс Фюріх. Попри спроби Кельна повернути інтригу, особливо після голу Ахе на 79-й хвилині, команда не змогла врятувати результат.

Ундав відзначився у своєму 100-му офіційному матчі за Штутгарт, а Демирович забив уже шостий гол у турнірі, піднявшись на друге місце в списку бомбардирів команди. Після цієї перемоги Штутгарт готується до плей-оф Ліги Європи проти Селтіка у четвер о 21:00, тоді як Кельн наступного туру прийме Гайденхайм у неділю о 19:30.

Фінальний свисток зафіксував підсумок 3:1 на користь Штутгарта, який зберігає високі амбіції у сезоні та продовжує боротьбу за єврокубкові позиції.

Штутгарт – Кельн 3:1

Голи: Демирович, 15, 84, Ундав, 90+2 – Ахе, 79

Штутгарт: Нюбель – Міттельштедт (Гендрікс, 77), Шабо, Єльч, Ассіньйон (Вагноман, 77) – Чема (Штіллер, 83), Каразор – Фюріх (Ель-Ханнус, 70), Ундав, Левелінг (Томаш, 84) – Демірович

Кельн: Швебе – Лунд, Озкаджар (Ель-Мала, 68), Мартель (Кайнц, 89), Шмід (Вальдшмідт, 68), Себулонсен – Камінські, Краусс (Шентен, 89), Тільманн – Ахе, Бюльтер (Хусейнбашич, 84)