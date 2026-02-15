Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 14 лютого 2026 року.

Мадридський Реал у матчі 24 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі обіграв Реал Сосьєдад (4:1).

Команда Альваро Арбелоа відкрила рахунок на п'ятій хвилині зусиллями Гонсало Гарсії, після чого на 21 хвилині Мікель Оярсабаль зрівняв цифри на табло, забивши з пенальті.

На 25 хвилині Вінісіус Жуніор знову вивів "вершкових" вперед, реалізувавши одинадцятиметровий удар. Ще через шість хвилин Федеріко Вальверде зміцнив перевагу мадридців.

Остаточну крапку в матчі поставив Вінісіус, який на 48 хвилині оформив дубль, знову реалізувавши пенальті.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Реал Сосьєдад у рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Реал Мадрид — Реал Сосьєдад 4:1

Голи: Гарсія, 5, Вінісіус, 25 (пен), 48 (пен), Вальверде, 31 - Оярсабаль, 21 (пен).

Реал Мадрид: Куртуа — Александер-Арнольд (Карвахаль, 60), Рюдігер (Алаба, 60), Гюйсен, Каррерас — Вальверде (Діас, 73), Гюлер, Чуамені (Сестеро, 79), Камавінга (Себальйос, 73) — Гарсія, Вінісіус.

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Мартін, Субельдія, Муньйос — Марін, Горрочатегі, Еррера, Веслі (Гедеш, 46) — Солер — Оярсабаль (Оскарссон, 60).

Попередження: Гюйсен — Турр'єнтес