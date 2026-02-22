Іспанія

Півзахисник мадридців отримав ушкодження литкового м’яза у матчі проти Осасуни.

Мадридський Реал оголосив про нову кадрову втрату. Клубна пресслужба повідомила про травму півзахисника Дані Себальйоса, яку було діагностовано після медичного обстеження.

У футболіста виявили м’язове ушкодження литкового м’яза правої ноги. Терміни відновлення наразі не уточнюються — у клубі зазначили, що за процесом реабілітації гравця стежитимуть медики.

Себальйос виходив на поле в поєдинку 25-го туру Ла Ліги проти Осасуни, який відбувся 21 лютого та завершився перемогою вершкових з рахунком 2:1.

Нагадаємо, напередодні Реал також повідомив про травму центрального захисника Діна Гюйсена.