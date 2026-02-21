Італія

Француз пропустить поєдинок Серії А проти Комо.

Федерація футболу Італії (FIGC) відхилила апеляцію Ювентуса про відміну дискваліфікації захисника П'єра Калулу. Про це повідомляє Football-Italia.

Туринський клуб стверджував, що дискваліфікація 25-річного француза була несправедливою після симуляції від захисника Інтера Алессандро Бастоні, яка призвела до другої жовтої картки та як наслідок вилучення футболіста.

Таким чином, Калулу пропустить майбутній матч Серії А проти Комо, але повернеться до поєдинку з Ромою, який заплановано на 1 березня.

Цього сезону Калулу провів 36 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав п'ять гольових передач.

Нагадаємо, матч Ювентус – Комо пройде сьогодні, 21 лютого, о 16:00 за Києвом.