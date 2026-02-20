Італія

Італієць розкритикував досвідченого алленаторе.

Колишній нападник Мілана Антоніо Кассано розкритикував тактичний стиль головного тренера «россонері» Массіміліано Аллегрі. Його слова наводить Il Messaggero.

"Мілан Аллегрі – це антифутбол. Массиміліано не може запропонувати нічого. У Мілані ми допомогли йому виграти Скудетто (у сезоні-2010/2011 – прим.), не роблячи того, що він говорив.

Він завжди повторює, що головне – перемагати? Після другого приходу до Ювентусу він не виграв нічого, цього року – теж нуль. Чому ж ти більше не перемагаєш, але продовжуєш тренувати та отримувати гроші?» – сказав Кассано.

Наразі Мілан посідає друге місце в таблиці італійської Серії А, відстаючи від лідируючого Інтера на сім очок.