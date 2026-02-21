Італія

У продовженні 26 туру Серії А.

Кальярі та Лаціо голів не забивали (0:0). Найцікавіше відбулося наприкінці гри, коли Міна отримав другу жовту картку та залишив команду удесятьох. У більшості римляни не змогли дотиснути суперника. У підсумку Лаціо піднімається на 9-ту сходинку, маючи у своєму активі 34 пункти, а Кальярі залишається на 13-му місці з 29 балами.

Кальярі — Лаціо 0:0

Кальярі: Капріле — Педру, Міна, Доссена — Палестра, Сулемана, Адопо, Маццітеллі (Ідріссі, 42), Оберт — Еспозіто (Трепі, 73), Киличсой (Дзаппа, 88)

Лаціо: Проведель — Марушич, Провстгор, Романьйолі, Пеллегріні (Тавареш, 72) — Белах'ян, Ровелла (Катальді, 60), Тейлор — Ісаксен (Канчельєрі, 60), Мальдіні (Ратков, 72), Дзакканьї (Нослін, 85)

Попередження: Педру, Міна — Пеллегріні, Провстгор

Вилучення: Міна, 85