Італія

Проблеми зі сухожиллям змусили півзахисника пропустити два матчі, але він налаштований повернутися до гри.

Півзахисник Наполі Скотт Мактоміней заявив, що не розглядає можливість відходу з неаполітанського клубу та бачить своє майбутнє в команді на довгі роки. Водночас шотландець визнав, що наразі змушений боротися з проблемою сухожилля, через яку пропустив два останні матчі.

В ексклюзивному інтерв’ю для Corriere dello Sport колишній гравець Манчестер Юнайтед запевнив, що повністю зосереджений на виступах за Наполі.

"Мій агент нічого не говорив мені про майбутнє. Він спілкується лише зі мною та клубом. Я надзвичайно щасливий тут. Я гравець Наполі — і це єдине, про що думаю. Можу уявити себе тут дуже довго", — наголосив Мактоміней.

Футболіст також відзначив особливу атмосферу в місті:

"Я захоплююся вболівальниками та неаполітанцями. Їхній менталітет близький до мого рідного міста, тому мені легко з ними. Я люблю це місце".

Мактоміней перейшов до Наполі у 2024 році та вже встиг виграти Серію А на стадіоні Дієго Армандо Марадона, а минулого сезону був визнаний найкращим гравцем чемпіонату.

Щодо свого фізичного стану, хавбек зізнався, що ситуація залишається непростою:

"У мене проблема із сухожиллям, яку потрібно лікувати. Це непросто. Я зроблю все можливе, щоб зіграти в неділю, але маю бути впевненим у своєму стані. Дуже важко приходити на базу й не тренуватися з командою".

Його участь у найближчому матчі проти Аталанта поки що під питанням.

Цікавий факт: у нинішньому сезоні Наполі ще не перемагав у матчах, де Мактоміней не виходив на поле — команда зазнала двох поразок і одного разу зіграла внічию.