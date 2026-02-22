Німеччина

Бельгієць незадоволений грою своєї команди в обороні.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився після перемоги над франкфуртським Айнтрахтом (3:2) в рамках німецької Бундесліги. Цитує бельгійського фахівця Bild.

«За відчуттями здавалося, що все дуже легко. Ми створили багато моментів. До рахунку 3:0 команда по-справжньому домінувала – і за грою, і за якістю.

В епізоді з Гаррі (після фолу Кейна було призначено пенальті у ворота Баварії – прим.), це був типовий фол нападника у штрафному майданчику. Другий гол ми їм просто подарували. Останнім часом ми багато даруємо голів своїм суперникам.

Наприкінці Айнтрахт додав. Це футбол – ми здобули три очки, і це головне.

У нас попереду тижневий цикл, і для нас це розкіш. Я хочу, щоб ми з першої до останньої хвилини грали на максимумі. Ми трохи самі вибили себе із гри. Наприкінці Айнтрахт справді зіграв дуже добре. Але протягом тривалого часу ми домінували і багато що робили правильно.

Ми маємо винести з цього урок, команда перебуває у відмінній позиції перед наступним матчем (проти Боруссії Д — прим.). Можливо, це буде найскладніший матч. Ми прагнемо зіграти його, хочемо вийти на поле. Вони вірять, що можуть взяти очки у грі з нами. Ми віримо у те саме. Це матч топ-рівня.

Що стосується Альфонсо Девіса, все виглядає не так вже й серйозно. Не знаю, це два тижні чи чотири, але за відчуттями відновлення не займе багато часу», – сказав Компані.

Зараз Баварія посідає перше місце в чемпіонаті Німеччини, випереджаючи другу Боруссію Дортмунд на вісім очок.