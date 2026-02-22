В рамках 25-го туру іспанської Ла Ліги Хетафе приймав Севілью.

Завдяки єдиному голу у виконанні півзахисника гостей Соу команда Матіаса Алмейди святкувала мінімальну перемогу.

Хетафе — Севілья 0:1

Гол: Соу, 64

Хетафе: Сорія — Феменія, Дуарте, Абкар (Лісо, 67), Ромеро, Іглесіас (Ріко, 67) — Мілья, Джене, Арамбаррі (Мартін, 76) — Васкес (Бірманчевич, 76), Сатріано

Севілья: Влаходімос — Аспілікуета, Ньянзу (Анхель Кармона, 55), Гудель, Салас, Суасо (Еджуке, 46) — Менді (Янузай, 46), Агуме, Соу — Мопе (Санчес, 80), Адамс (Пеке, 89)

Попередження: Іглесіас — Ньянзу

Вилучення: Джене, 26