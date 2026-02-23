Італія

Досвідчений воротар розглядає зміну клубу.

Голкіпер Ювентуса Маттіа Перін може покинути туринський клуб уже цього літа. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 33-річний італієць розглядає варіант зміни команди під час найближчого трансферного вікна. Остаточне рішення ще не ухвалене, однак імовірність відходу є доволі високою.

Ювентус придбав Періна влітку 2018 року у Дженоа за 12 мільйонів євро. Відтоді він переважно виконує роль другого воротаря команди.

У поточному сезоні Перін провів 7 матчів, у яких пропустив 10 м’ячів і одного разу зберіг свої ворота "сухими".

Нагадаємо, цієї зими Маттіа Перін був близький до того, щоб приєднатися до Дженоа, проте боси туринського клуба цей трансфер заблокували. Його контракт розрахований до літа 2027 року.