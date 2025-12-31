Італія

Голкіпер продовжить кар’єру в Турині, хоча потенційне повернення до колишнього клубу виглядало логічним.

Голкіпер Ювентуса Маттіа Перін не буде повертатися до Дженоа в найближчий трансферний період. Про це у соціальній мережі X повідомив авторитетний журналіст Фабріціо Романо.

🚨⚪️⚫️ Juventus have informed Genoa tonight about their decision to keep Mattia Perin at the club.



Juve rejected Genoa’s last proposal and decide to keep Perin.



Genoa are now exploring more options for new GK role, also from abroad. pic.twitter.com/kWMjlsmm0u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2025

За інформацією Романо, туринський клуб відхилив пропозицію Дженоа щодо переходу 33-річного воротаря. Генуезці вже узгодили з Періном умови особистого контракту на три роки, проте остаточне рішення залишалося за Ювентусом, який заблокував трансфер.

Для Періна Дженоа — добре знайомий клуб. Голкіпер виступав у команді з 2008 по 2018 рік, після чого перейшов до Ювентуса за 16,3 мільйона євро. Також у сезоні-2020/21 Перін вже повертався до Дженоа на правах оренди, тож потенційне повернення виглядало цілком логічним.

У поточному сезоні Маттіа Перін провів за Ювентус лише чотири матчі та пропустив шість м’ячів.