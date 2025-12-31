Голкіпер продовжить кар’єру в Турині, хоча потенційне повернення до колишнього клубу виглядало логічним.
Маттіа Перін, getty images
31 грудня 2025, 10:59
Голкіпер Ювентуса Маттіа Перін не буде повертатися до Дженоа в найближчий трансферний період. Про це у соціальній мережі X повідомив авторитетний журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією Романо, туринський клуб відхилив пропозицію Дженоа щодо переходу 33-річного воротаря. Генуезці вже узгодили з Періном умови особистого контракту на три роки, проте остаточне рішення залишалося за Ювентусом, який заблокував трансфер.
Для Періна Дженоа — добре знайомий клуб. Голкіпер виступав у команді з 2008 по 2018 рік, після чого перейшов до Ювентуса за 16,3 мільйона євро. Також у сезоні-2020/21 Перін вже повертався до Дженоа на правах оренди, тож потенційне повернення виглядало цілком логічним.
У поточному сезоні Маттіа Перін провів за Ювентус лише чотири матчі та пропустив шість м’ячів.