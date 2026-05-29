Італійський клуб провів позитивні переговори з ексзахисником Мілана.

Італійський Торіно може змінити головного тренера після завершення сезону. Основним кандидатом на цю посаду називають Іньяціо Абате.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо. За його інформацією, перший раунд переговорів між сторонами вже відбувся та пройшов у позитивному ключі.

Водночас керівництво Торіно також розглядає інші варіанти. Клуб планує провести зустріч із ще одним претендентом — Альберто Аквілані, який нині очолює Катандзаро.

Абате з літа минулого року працює з Юве Стабією, яку вивів до плейоф за підвищення у Серію А. У вирішальній частині сезону його команда поступилася Монці, з якою у фіналі зараз змагається Катандзаро Аквілані.

Юве Стабія стала лише другим клубом у тренерській кар’єрі 39-річного Абате. Раніше він очолював Тернану.

З лютого поточного року Торіно керує Роберто Д’Аверса, однак очікується, що клуб незабаром може ухвалити рішення про зміну тренера.