Аргентинський фахівець може повернутися до клубного футболу після чемпіонату світу-2026.

Мілан продовжує пошуки нового головного тренера та вже вийшов на контакт із Маурісіо Почеттіно, який наразі очолює збірну США.

За інформацією Ніколо Скіри, перші переговори між сторонами пройшли у позитивному ключі. Аргентинський наставник розглядає можливість залишити американську національну команду після завершення ЧС-2026, щоб знову працювати на клубному рівні.

Інтерес россонері до Почеттіно посилився після того, як Андоні Іраола відмовився очолити італійський клуб. Очікується, що нинішній наставник Борнмута продовжить кар’єру в Баєрі або Крістал Пелес.

Упродовж тренерської кар’єри Почеттіно працював з Еспаньйолом, Саутгемптоном, Тоттенгемом, ПСЖ та Челсі.