Аргентинський фахівець може повернутися до клубного футболу після чемпіонату світу-2026.
Маурісіо Почеттіно, Getty Images
29 травня 2026, 10:29
Мілан продовжує пошуки нового головного тренера та вже вийшов на контакт із Маурісіо Почеттіно, який наразі очолює збірну США.
За інформацією Ніколо Скіри, перші переговори між сторонами пройшли у позитивному ключі. Аргентинський наставник розглядає можливість залишити американську національну команду після завершення ЧС-2026, щоб знову працювати на клубному рівні.
Інтерес россонері до Почеттіно посилився після того, як Андоні Іраола відмовився очолити італійський клуб. Очікується, що нинішній наставник Борнмута продовжить кар’єру в Баєрі або Крістал Пелес.
Упродовж тренерської кар’єри Почеттіно працював з Еспаньйолом, Саутгемптоном, Тоттенгемом, ПСЖ та Челсі.