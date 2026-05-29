Колишній захисник Ювентуса розглядається як пріоритетний варіант на фоні інтересу до молодого таланта з боку Сіті та Інтера.

Аталанта розглядає можливість підсилення оборони колишнім захисником Ювентуса Ніколо Савоною. Італійський клуб шукає заміну Марко Палестрі, який привертає увагу Манчестер Сіті та Інтера.

Як повідомляє Calciomercato, 21-річний Палестра став одним із відкриттів сезону Серії А 2025/26, виступаючи в оренді за Кальярі. Завдяки стабільній грі він також дебютував у складі національної збірної Італії.

Права на гравця належать Аталанті, однак інтерес до нього з боку топ-клубів Англії та Італії зростає. Очікується, що потенційний трансфер може супроводжуватися суттєвим підвищенням зарплати футболіста.

У клубі вже працюють над можливими варіантами заміни, і одним із головних кандидатів є Ніколо Савона. Минулого літа він залишив Ювентус і перейшов до Ноттінгем Форест за 13,5 млн євро плюс бонуси, а також відсоток від подальшого продажу.

Захисник добре знайомий новому спортивному директору Аталанти Крістіану Джунтолі, який раніше працював у структурі Ювентуса. Савона вдало розпочав сезон у АПЛ, однак його прогрес сповільнила травма коліна, від якої він ще не повністю відновився.