Колишній захисник Ювентуса розглядається як пріоритетний варіант на фоні інтересу до молодого таланта з боку Сіті та Інтера.
29 травня 2026, 13:23
Аталанта розглядає можливість підсилення оборони колишнім захисником Ювентуса Ніколо Савоною. Італійський клуб шукає заміну Марко Палестрі, який привертає увагу Манчестер Сіті та Інтера.
Як повідомляє Calciomercato, 21-річний Палестра став одним із відкриттів сезону Серії А 2025/26, виступаючи в оренді за Кальярі. Завдяки стабільній грі він також дебютував у складі національної збірної Італії.
Права на гравця належать Аталанті, однак інтерес до нього з боку топ-клубів Англії та Італії зростає. Очікується, що потенційний трансфер може супроводжуватися суттєвим підвищенням зарплати футболіста.
У клубі вже працюють над можливими варіантами заміни, і одним із головних кандидатів є Ніколо Савона. Минулого літа він залишив Ювентус і перейшов до Ноттінгем Форест за 13,5 млн євро плюс бонуси, а також відсоток від подальшого продажу.
Захисник добре знайомий новому спортивному директору Аталанти Крістіану Джунтолі, який раніше працював у структурі Ювентуса. Савона вдало розпочав сезон у АПЛ, однак його прогрес сповільнила травма коліна, від якої він ще не повністю відновився.