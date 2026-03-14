Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 14 березня, розпочавшись о 16:00.

У рамках 29-го туру італійської Серії А-2025/26 у Мілані місцевий Інтер прийматиме Аталанту.

[*] — положення в турнірній таблиці

СУБОТА, 14 БЕРЕЗНЯ, 16:00. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАНЛУКА МАНГАНЬЄЛЛО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Як Інтер, так і Аталанта прагнуть реабілітуватися перед своїми вболівальниками за нещодавні невдачі. Клуб із Бергамо вона спіткала у вівторок, коли в першому, домашньому матчі 1/8 фіналу плей-оф його розтрощила Баварія (1:6). Вільний від єврокубків міланський гранд до суботньої дуелі підходить на тлі програного наприкінці минулого тижня "виїзного" Дербі делла Мадонніна (0:1).

Мілан таким чином скоротив своє відставання від лідера до семи очок і перервав його безпрограшну серію в чемпіонаті (14В, 1Н), що розпочалася якраз після іншої поразки від "россонері". У домашніх поєдинках чемпіонату зі своїм сьогоднішнім суперником Інтер не знає смаку невдач уже майже 12 років (8В, 3Н) і навряд чи команда Крістіана Ківу багато чого дозволить клубу з Бергамо.

Загалом Аталанта не перемагала міланський гранд у всіх турнірах із листопада 2018 року (5Н, 11П). Останні п'ять із дев'яти поспіль поразок були "сухими". Тижнем раніше колективу Раффаеле Палладіно довелося рятуватися від невдачі в домашньому матчі проти Удінезе (2:2). Баварія ж продовжила безвиграшну серію клубу з Бергамо до чотирьох матчів (2Н, 2П).

Цілком справедливо очікувати, що міланському гранду вдасться повернутися на переможний шлях. Саме він є фаворитом сьогоднішнього протистояння й за версією букмекерів. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 1.52, тоді як потенційний успіх Аталанти оцінюється показником 5.78. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.56.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Інтер: Зоммер — Біссек, Аканджі, К. Аугусто — Думфріс, Барелла, Зелінські, Сучич, Дімарко — Тюрам, Еспозіто

Аталанта: Карнезеккі — Скальвіні, Джимсіті, Аханор — Белланова, де Рон, Пашалич, Дзаппакоста — Самарджич, Залевські — Скамакка

