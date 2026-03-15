Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 15 березня, розпочавшись о 19:00.

У рамках 29-го туру італійської Серії А-2025/26 у Комо місцевий однойменний клуб прийматиме римську Рому.

[*] — положення в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 15 БЕРЕЗНЯ, 19:00. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ СІНІГАЛЬЯ, КОМО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Одні з кількох претендентів на топ-4 і, відповідно, вихід до Ліги чемпіонів, проведуть очну зустріч сьогодні ввечері. Вчора Ювентус на виїзді впорався з Удінезе (1:0) і перехопив четверту сходинку турнірної таблиці, тож здобуття трьох очок на Стадіо Джузеппе Сінігалья дозволить Комо або Ромі одразу ж обійти туринський клуб.

Команда Сеска Фабрегаса туром раніше обіграла Кальярі у виїзному поєдинку (2:1). "Б'янкоблу" зазнали тільки однієї поразки в останніх десяти матчах усіх турнірів і мають намір підтвердити свої єврокубкові амбіції шляхом досягнення успіху в третьому поспіль домашньому матчі проти "джаллороссі". У першому ж колі поточної кампанії Рома здолала Комо (1:0).

Тижнем раніше колектив Джан П'єро Гасперіні вкотре зазнав невдачі на виїзді. Дженоа на чолі з легендою столичного клубу Даніеле Де Россі завдала "джаллороссі" поразки (1:2). У четвер вони продовжили свою безвиграшну виїзну серію в усіх турнірах до п'яти поєдинків (3Н, 2П). Подібне сталося вперше із січня 2025 року.

У своїй нинішній формі "б'янкоблу" цілком спроможні додати вболівальникам суперника ще один привід для невдоволення. За версією букмекерів, саме підопічні Фабрегаса є фаворитами сьогоднішньої дуелі. Так, на перемогу Комо можна поставити з коефіцієнтом 2.09, тоді як потенційний успіх Роми оцінюється показником 3.78. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 3.47.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Комо: Бюте — Смолчич, Рамон, Кемпф, Вальє — Перроне, Да Кунья — Войвода, Пас, Батуріна — Дувікас

Рома: Свілар — Манчіні, Зьолковські, Ермосо — Челік, Коне, Пізіллі, Веслі — Пеллегріні, Крістанте — Мален

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА