Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 15 березня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 29-го туру італійської Серії А-2025/26 у Римі місцевий Лаціо прийматиме Мілан.

[*] — положення в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 15 БЕРЕЗНЯ, 21:45. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ГВІДА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Туром раніше Лаціо в компенсований час вирвав домашню звитягу над Сассуоло (2:1), своїм конкурентом у боротьбі за восьму сходинку чемпіонату. Сьогодні ввечері команда Мауріціо Саррі прийматиме претендента на Скудетто. Самі ж "б'янкочелесті" йдуть десятими, ризикуючи провести найгіршу із сезону-2009/10 кампанію Серії А. Тоді римський клуб фінішував 12-м, набравши 46 залікових балів.

З урахуванням скрутного турнірного становища в чемпіонаті, Кубок Італії залишається головною надією Лаціо на вихід до єврокубків. На шляху до 1/2 фіналу "б'янкочелесті" впоралися й із міланським грандом, здобувши домашню звитягу (1:0) на початку грудня, оперативно помстившись за ідентичну виїзну поразку від "россонері" в Серії А.

Мілан до протистояння в столиці підходить на тлі надважливої перемоги в Дербі делла Мадонніна. Колектив Массіміліано Аллегрі тижнем раніше скоротив своє відставання від лідируючого в чемпіонаті Інтера до семи очок і після вчорашньої осічки "нерадзуррі" (домашня нічия з Аталантою, 1:1) він сподівається наблизитися до них на відстань уже п'яти.

"Россонері" досі не програвали на виїзді в Серії А-2025/26 (9В, 5Н) і навряд чи ця ситуація зміниться сьогодні. За версією букмекерів, саме вони є фаворитами дуелі на Стадіо Олімпіко. Так, на перемогу Мілана можна поставити з коефіцієнтом 1.94, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 4.20. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 3.61.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лаціо: Мотта — Марушич, Хіла, Провстгор, Тавареш — Деле-Баширу, Патрік, Тейлор — Ісаксен, Мальдіні, Дзакканьї

Мілан: Меньян — Томорі, Де Вінтер, Павлович — Салемакерс, Фофана, Модрич, Яшарі, Еступіньян — Леау, Пулішич

