Італія

Івуарієць продовжив результативну серію, забивши у третьому матчі чемпіонату поспіль.

Туринський Ювентус здобув мінімальну перемогу над Удінезе у виїзному матчі чемпіонату Італії — 1:0.

Єдиний гол у поєдинку забив вінгер туринців Жеремі Бога, для якого цей м’яч став третім поспіль у матчах Серія A. Івуарієць відзначився після передачі від Кенан Їлдиз, який прорвався лівим флангом та віддав пас у штрафний майданчик.

На початку зустрічі небезпечні моменти створювали обидві команди. Бога та Франсішку Консейсау змушували воротаря господарів Мадука Окойє неодноразово вступати у гру, а з іншого боку поля Артур Атта перевірив реакцію голкіпера гостей Маттіа Перін.

Після перерви Ювентус продовжив контролювати гру, хоча й зазнав кадрових проблем — через травму поле був змушений залишити Хефрен Тюрам. Господарі мали чудовий шанс зрівняти рахунок, але Юрген Еккеленкамп не зумів реалізувати момент після передачі Кінан Девіс.

Наприкінці матчу туринці могли збільшити перевагу: небезпечно били Мануель Локателлі та Теун Коопмейнерс, однак Окойє врятував свою команду. Також арбітри не зарахували гол Консейсау.

Удінезе — Ювентус 0:1

Гол: Бога, 38

Удінезе: Окоє — Ехізібуе, Кабаселе, Крістенсен — Саррага (Млачич, 77), Еккеленкамп (Міллер, 67), Карлстрем (Пйотровські, 77), Атта (Гує, 85), Камара (Арісала, 67) — Дзаніоло, Девіс

Ювентус: Перін — Калулу, Бремер, Келлі — Маккенні, Локателлі, Тюрам (Копмейнерс, 49), Камб'язо (Костич, 90) — Консейсан (Міретті, 79), Їлдиз (Девід, 90) — Бога (Гатті, 79)

Попередження: Дзаніоло, Млачич, Кабаселе — Келлі