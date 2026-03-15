Контракт 45-річного англійського фахівця буде розрахований до 2027 року.
Ешлі Коул, Getty Images
15 березня 2026, 12:12
Колишній гравець Арсеналу та Челсі Ешлі Коул незабаром стане головним тренером італійської Чезени. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво італійського клубу домовилося про контракт для 45-річного англійця, який буде розрахований до літа 2027 року.
Для Ешлі це буде дебют у якості головного тренера. До цього він працював асистентом у збірній Англії, Челсі, Евертоні та Бірмінгемі.
На своєму новому місці Коул замінить Мікеле Міньяні, якого було звільнено після матчу минулого 30 туру Серії Б проти Фрозіноне (2:2). На даний момент у команди серія із семи матчів без перемог.
Після 30 турів Чезена набрала 40 очок і посідає восьме місце в Серії Б — останнє місце, що дозволяє поборотися в плей-оф за місце в Серії А.