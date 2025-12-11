Інше

Легендарний захисник Челсі та збірної Англії відверто розповів, як нова роль змінила його характер

Ешлі Коул, який нині є помічником тренера молодіжної збірної Англії, зізнався, що перехід від гравця до наставника кардинально змінив його особистість.

За словами екс-захисника, тренерська робота зробила його кращою людиною та змусила переосмислити своє его. Коул зазначає, що як гравець він часто був зосереджений на собі, але тренерство навчило його емпатії, терпінню та розумінню потреб інших.

У своєму становленні він спирається на досвід роботи з видатними менеджерами, під керівництвом яких грав у Челсі. За словами Коула особливу роль у формуванні його філософії відіграли Жозе Моурінью та Карло Анчелотті:

Від Моурінью Коул перейняв тактичну дисципліну та одержимість деталями. Він згадує, як португалець вмів налаштовувати команду на перемогу за будь-яку ціну та вимагав від гравців максимуму.

Від Анчелотті Ешлі навчився мистецтву комунікації та створенню спокійної атмосфери в роздягальні. Італієць показав йому, як важливо давати гравцям свободу та довіру, щоб вони могли розкрити свій найкращий потенціал.

"Тепер я розумію, як важко бути тренером. Це вимагає повної самовіддачі. Я взяв потроху від кожного з них, щоб сформувати власний стиль", — підсумував Коул.

Зараз Ешлі Коул вважається одним із найперспективніших молодих англійських тренерів, поєднуючи багатий ігровий досвід із глибоким розумінням тактики.