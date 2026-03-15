Завершилися два матчі чемпіонату Італії.
Піза, getty images
15 березня 2026, 18:18
В рамках 29-го туру італійської Серії А Сассуоло приймав Болонью, а Кальярі гостював у Пізи.
Команда Вінченцо Італьяно святкувала мінімальну виїзну перемогу завдяки голу Даллінги вже на шостій хвилині зустрічі.
Сассуоло — Болонья 0:1
Гол: Даллінга, 6
Сассуоло: Мурич — Валукєвич, Ідзес, Мухаремович, Гарсія (Дойг, 75) — Коне (Вранкс, 75), Матич (Вольпато, 59), Торстведт — Берарді (Баколя, 87), Пінамонті (Нзола, 59), Лор'єнте
Болонья: Скорупські — Де Сільвестрі (Дзортеа, 29), Вітік, Лукумі, Міранда — Зом (Бернардескі, 83), Моро — Орсоліні, Одгор (Побега, 83), Камб'ягі — Даллінга (Кастро, 64)
Попередження: Нзола — Даллінга
Піза здобула першу перемогу в Серії А з новим головним тренером Оскаром Гільємарком. Вітм, до рятівного 17-го місця залишається цих сім очок.
Піза — Кальярі 3:1
Голи: Морео, 7 (пен), Караччоло, 52, 54 - Паволетті, 67
Піза: Ніколас — Калабрезі (Альбіоль, 46), Караччоло, Канестреллі — Леріс, Ебішер, Марін (Гейгольт, 16), Ангорі — Морео, Дуросінмі, Трамоні (Піччініні, 73)
Кальярі: Капріле — Педру, Міна (Дзаппа, 46), Доссена, Оберт — Палестра, Адопо, Гаетано (Маццітеллі, 64), Сулемана — Киличсой, Фолоруншо
Попередження: Ебішер — Оберт, Доссена
Вилучення: Дуросінмі, 37 — Оберт, 81