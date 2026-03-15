Італія

Римляни мінімально обіграли россонері та ускладнили їм боротьбу за Скудетто.

Лаціо на своєму полі здобув мінімальну перемогу над Мілан у матчі Серія A — 1:0, суттєво ускладнивши боротьбу россонері за Скудетто.

Перші небезпечні моменти створив саме Мілан: Первіс Еступіньян пробив головою поруч зі стійкою після подачі Алексіс Салемакерс, а удар Кеннет Тейлор з гострого кута влучив у поперечину.

Втім, господарі змогли реалізувати свій шанс. Після довгої передачі від Адам Марушич вінгер Густав Ісаксен вийшов один на один і переграв воротаря гостей Майк Меньян, відкривши рахунок у матчі.

Після перерви Мілан намагався відігратися. Крістіан Пулішич змусив воротаря господарів Едоардо Мотта рятувати команду, а Юссуф Фофана не зумів точно пробити головою.

Одним із найемоційніших епізодів зустрічі стала заміна Рафаел Леау. Португалець був явно незадоволений рішенням тренерського штабу і роздратовано відреагував, коли його намагався заспокоїти наставник міланців Массіміліано Аллегрі.

Наприкінці гри Мілан посилив тиск, створив кілька небезпечних моментів після кутових, однак зрівняти рахунок так і не зміг. У підсумку Лаціо втримав мінімальну перемогу.

Лаціо - Мілан 1:0

Гол: Ісаксен, 27

Лаціо: Мотта — Марушич, Хіла, Провстгор, Тавареш — Деле-Баширу, Патрік, Тейлор (Белах'ян, 90) — Ісаксен (Педро, 67), Мальдіні (Діа, 67), Дзакканьї (Канчельєрі, 83)

Мілан: Меньян — Томорі (Бартезагі, 57), Де Вінтер, Павлович — Салемакерс (Річчі, 85), Фофана (Нкунку, 66), Модрич, Яшарі, Еступіньян (Атекаме, 57) — Пулішич, Леау (Фюллькруг, 66)

Попередження: Мотта, Тавареш, Педро, Патрік — Еступіньян