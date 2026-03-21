Італія

Підопічні Аллегрі продовжують боротьбу за Скудето.

Мілан не без проблем впорався з Торіно (3:2)

Команди продемонстрували дуже футбол у першому таймі. Обидва колективи мали декілька моментів, аби відкрити рахунок. На 36-й хвилині Павлович приблизно з 30 метрів розкішним ударом зльоту поклав мʼяч у сітку від поперечини, тим самим вивівши россонері вперед. Раділи господарі поля недовго, адже під завісу першої 45-хвилинки Сімеоне відновив паритет.

На початку другого тайму підопічні Аллегрі забили двічі, заспокоївши гру. На 54-й хвилині після затяжної атаки Рабйо замкнув подачу з флангу від Пулішича. Згодом відзначився Фофана: француз підключився до атаки, класно відкрився між лініями та пробив без шансів для воротаря.

Міланці контролювали гру й особливо не давали створювати небезпеку біля власних воріт. Лише під завісу матчу Павлович «привіз» пенальті: сербський гравець завалив Сімеоне. Спочатку арбітр не побачив порушення правил, але після перегляду VAR правильно розібрався в епізоді, на додачу показавши жовту картку порушнику. Капітан команди гостей Влашич впевнено реалізував покарання.

Фінальний штурм не приніс успіху команді ДʼАверси. Мілан святкує дуже важливу перемогу, яка дозволяє россонері наблизитися до Інтера на відстань 5 пунктів. Але нерадзуррі ще мають матч у запасі. Торіно залишається на 14-му місці, маючи у своєму активі 33 пункти.

Мілан - Торіно 3:2

Голи: Павлович, 37, Рабьо, 54, Фофана, 56 - Сімеоне, 45, Влашич, 82 (пен)

Мілан: Меньян — Томорі (Атекаме, 46), Де Вінтер, Павлович — Салемакерс (Одогу, 90), Фофана (Річчі, 70), Модрич, Рабьо, Бартезагі — Фюллькруг, Пулішич (Хіменес, 77)

Торіно: Палеарі — Коко, Ісмайлі, Ебосс — Педерсен, Праті (Ільхан, 64), Гінейтіс, Обрадор (Куленович, 89) — Влашич — Сапата, Сімеоне

Попередження: Томорі, Павлович — Ільхан