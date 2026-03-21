Локателлі не зміг реалізувати одинадцятиметровий.

Ювентус втратив очки з Сассуоло у боротьбі за Лігу чемпіонів (1:1)

Початок гри був повністю за бʼянконері, і згодом підопічні Спаллетті змогли втілити свою перевагу в гол. Консейсан пройшов правим флангом, змістився в центр та скинув на Їлдиза. Турецький нападник пробив без шансів для голкіпера.

Другий тайм проходив за схожим сценарієм, однак гостям вдалося відновити паритет. Після затяжної атаки мʼяч опинився в Берарді, і капітан прострілив на Пінамонті. Нападник використав свою нагоду на 100 відсотків, замкнувши передачу.

Після пропущеного голу туринці продовжили натиск, але мʼяч вперто не хотів заходити у ворота суперника. На заключних хвилинах підопічні Спаллетті заробили право на пробиття пенальті. Однак Локателлі не зміг реалізувати одинадцятиметровий — Марич намертво взяв удар капітана зебр.

У підсумку — нічия. Ювентус втрачає важливі очки в боротьбі за Лігу чемпіонів. Наразі бʼянконері посідають 5-те місце, маючи у своєму активі 54 пункти. Сассуоло піднімається на 10-ту позицію з 39 пунктами.

Ювентус - Сассуоло 1:1

Голи: Їлдиз, 14 - Пінамонті, 52

Ювентус: Перін — Калулу, Бремер, Келлі (Мілік, 79), Камб'язо (Копмейнерс, 62) — Тюрам (Міретті, 62), Локателлі — Консейсан (Жегрова, 88), Маккенні, Бога (Влахович, 79) — Їлдиз

Сассуоло: Мурич — Валукєвич, Ідзес, Мухаремович, Гарсія — Баколя (Лор'єнте, 68), Вранкс (Янноні, 80), Коне — Берарді (Дойг, 90), Пінамонті (Нзола, 80), Вольпато (Ліпані, 69)

Попередження: Бремер — Гарсія, Ліпані