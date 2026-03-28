Ювентус наближається до продовження контракту з головним тренером Лучано Спаллетті. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, генеральний директор клубу Дам’єн Комоллі проведе фінальний раунд переговорів із наставником уже наступного тижня, щоб остаточно узгодити нову угоду. Очікується, що контракт італійського спеціаліста буде продовжено до 2028 року.

Керівництво Ювентуса також планує активно підтримати тренера на трансферному ринку влітку. Спаллетті розраховує на підписання кількох статусних гравців для посилення складу та побудови конкурентоспроможної команди.

Наразі туринці зосереджені на боротьбі за місце в Лізі чемпіонів. Після поточного відрізка сезону команда посідає п’яту сходинку в турнірній таблиці Серії А, відстаючи від четвертого місця на три очки.