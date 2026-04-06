Захисник Роми отримав пошкодження м’яза стегна та точно пропустить матчі Серії А проти Пізи та Аталанти.

Центральний захисник Роми та збірної Італії Джанлука Манчіні отримав м’язову травму під час матчу 31 туру Серії А проти Інтера (2:5), у якому відзначився голом.

За інформацією Філіппо Біафори, у Манчіні пошкоджений привідний м’яз стегна. Відновлення займе 15–20 днів, тому він пропустить матчі Серії А проти Пізи та Аталанти, а його участь у поєдинку проти Болоньї (25 квітня) залишається під питанням.

У поточному сезоні 29-річний захисник провів 39 матчів за Рому у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 2 асисти. Контракт Манчіні діє до літа 2027 року, а його трансферна вартість оцінюється у 15 млн євро.