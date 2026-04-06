Керманич Інтера прокоментував перемогу над Ромою.

Міланський Інтер напередодні обіграв Рому в домашній грі тридцять першого туру італійської Серії A.

Після завершення гри головний тренер "нерадзуррі" Крістіан Ківу прокоментував виступ власної команди.

"Саме цього я й просив від команди в перерві. Наш підхід до гри був дуже хорошим, і ми закрили матч двома голами на початку другого тайму. Ця команда показує ознаки зрілості. Сьогодні ми вийшли з бажанням домінувати і закрити гру якомога швидше.

Грати високо проти Роми — непросто. Ми трохи переймались через можливі закидання на Малена. Можливо, Чалханоглу діяв занадто низько, йому було важко висуватись на Пізіллі, який контролював гру суперників у центрі поля.

У другому таймі ми стали більш сміливими, краще контролювали їхній розіграш м’яча, підняли темп і були більш агресивними у відбираннях.

Радий, що повернувся Лаутаро, але так само радію й голам Тюрама та Барелли, чи виступу Думфріса. Те саме стосується і Луїса Енріке, Діуфа, Фраттезі та інших, хто сьогодні не вийшов на поле.

Гравці збірної Італії всім відповіли на полі. Треба жити з тим, що сталось. Ідемо далі і намагаємось учитись на помилках, інакше ніколи не навчимось.

Команда зріла, і вона це показала. Рома створила нам проблеми через контроль м’яча, потім вони високо підняли лінію і дали нам простір. Нам було легше, бо повели за рахунком знову ще до перерви. Ця перемога дуже важлива з психологічної точки зору. Та й із людської теж", — заявив румунський фахівець.

У наступному турі міланський Інтер гостюватиме в Комо.