Керманич Роми прокоментував поразку від Інтера.

Рома напередодні поступилась міланському Інтеру в гостьовій грі тридцять першого туру італійської Серії A.

Після завершення гри головний тренер "вовків" Джан П’єро Гасперіні прокоментував виступ власної команди.

"Із позитивного можу відзначити перший тайм. Було трохи розчарування через те, що ми завершили його, програючи за рахунком на табло. Але гол Чалханоглу був дійсно чудовий.

Після третього гола в наші ворота стався моральний злам. Зрозуміло, що можна програвати, але не з таким рахунком. Проте команда залишається в позитивному настрої, колектив здоровий, тож ми спробуємо перезапуститись.

Не думаю, що цю команду треба перебудовувати. Її треба посилювати. У неї є фундамент. Ми також розплачуємось за велику кількість травм. Не вважаю, що команда робить менше, ніж дозволяє її потенціал.

Думати про те, щоб розігнати весь колектив — для мене це божевілля. Його треба навпаки посилювати та покращувати.

Рома витратила дуже багато. Мені в кар’єрі ніколи раніше не траплялось, щоб клуб витрачав такі суми. Питання не лише в економіці, а в тому, куди і кого брати, щоб підвищити потенціал команди. Але зараз говорити про це передчасно.

Сьогодні вперше стався моральний злам, цього не повинно відбуватись. Сьогодні ввечері вперше можна щось закинути в цьому плані на бік команди. На мою думку, результати відповідають рівню цієї команди. Якщо спитаєте мене — вони повністю відповідають її можливостям.

Гол уже після 50 секунд трапляється рідко. Але з нами це сьогодні сталось. Потім ми відреагували в першому таймі. Треба відштовхуватись від цього. Ми маємо дати сильну відповідь негайно, і ми її дамо вже в наступних матчах. Ця команда не заслуговує на те, щоб опускати руки. У цієї команди має бути чисте сумління перед уболівальниками.

Четверте місце? Для нас це важко, як і для Ювентуса, Комо та Аталанти. Зараз ми трохи відстали, але зробимо все можливе, щоб наздогнати решту", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Рома прийматиме Пізу.