Італія

Фінансова гвардія Мілана затримала організаторів незаконного бізнесу з обігом понад 1,2 млн євро

У Мілані правоохоронці ліквідували злочинну організацію, яка діяла під виглядом компанії з організації заходів та надавала заможним клієнтам "пакети послуг" із розвагами та ескортом. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За даними слідства, схема передбачала відвідування елітних клубів міста, після чого клієнтам пропонували додаткові послуги у розкішних готелях. Вартість таких "пакетів" сягала кількох тисяч євро, а загальний незаконний прибуток організаторів перевищив 1,2 мільйона євро.

Операцію провела Фінансова гвардія Мілана під координацією прокуратури. У результаті було заарештовано чотирьох осіб, яких вважають керівниками угруповання. Їм інкримінують сприяння та експлуатацію проституції, а також відмивання коштів.

Особливий резонанс викликала інформація про клієнтів організації. Серед них, за даними слідчих, були заможні підприємці та значна кількість футболістів Серії А — як місцевих клубів, так і гравців, які приїжджали до Мілана на матчі. Імена фігурантів наразі не розголошуються.