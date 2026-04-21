Асистент національної команди закликав не боятися амбітних рішень.

Асистент головного тренера збірної Італії з футболу Леонардо Бонуччі прокоментував дискусії навколо майбутнього наставника національної команди та назвав свого ідеального кандидата. Його слова передає Sport Mediaset.

Колишній захисник "Скуадри адзурри" заявив, що, враховуючи перелік потенційних кандидатів, Італії варто розглянути максимально амбітний варіант — запрошення Хосепа Гвардіоли.

"Щодо потенційного тренера збірної Італії, то, судячи з обговорюваних імен, є реальне бажання почати все з нуля. Я б почав із розгляду можливості запросити Гвардіолу", — зазначив Бонуччі.

Він наголосив, що такий крок означав би повну перебудову футбольної системи збірної:

"Це означало б повну перебудову всього, що відбувалося раніше. Думаю, це дуже складно, але зараз мріяти не заборонено", — додав він.

Нагадаємо, раніше Дженнаро Гаттузо залишив посаду головного тренера збірної Італії після невиходу команди на чемпіонат світу-2026. Тимчасово обов’язки наставника виконує Сільвіо Бальдіні.

Контракт Гвардіоли з Манчестер Сіті чинний до 30 червня 2027 року, однак у ЗМІ припускають, що він може залишити клуб раніше завершення угоди.