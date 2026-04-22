Football.ua представляє прев'ю поєдинку Кубка Італії, який відбудеться 22 квітня, розпочавшись о 22:00.

У рамках 1/2 фіналу Кубка Італії-2025/26 у Бергамо місцева Аталанта прийматиме римський Лаціо (перший матч — 2:2).

СЕРЕДА, 22 КВІТНЯ, 22:00. NEW BALANCE АРЕНА, БЕРГАМО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕА КОЛОМБО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після драматичного успіху Інтера в учорашній домашній дуелі з Комо Аталанта й Лаціо визначать другого фіналіста поточної кампанії Кубка Італії. Тріумфатор цієї пари боротиметься з міланським грандом за трофей на Стадіо Олімпіко в Римі 13 травня. Команда Раффаеле Палладіно до сьогоднішнього поєдинку підходить на тлі нічиєї з іншим столичним клубом у чемпіонаті.

Минулої суботи "нерадзуррі" гостювали в Роми й поділили з нею залікові бали. Чотирма очками поступаючись шостим у турнірній таблиці Серії А "джаллороссі" й п'ятому Комо, сьома Аталанта ризикує в разі невиходу до фіналу Кубка країни вперше із сезону-2021/22 не кваліфікуватися до єврокубків. Під загрозою й повернення Лаціо на міжнародну арену після річної паузи.

Колектив Мауріціо Саррі минулої суботи здивував його колишній клуб, впоравшись із Наполі на виїзді (2:0). Наразі перебуваючи на дев'ятій сходинці турнірної таблиці Серії А (-7 очок від сьомої, -11 — від шостої) "б'янкочелесті" можуть розраховувати на єврокубки виключно в разі досягнення успіху не тільки сьогодні, але й у травневому фінальному матчі проти Інтера на Стадіо Олімпіко.

Букмекери очікують, що наступного, вирішального раунду турніру дістануться сьогоднішні господарі поля (1.40 проти 3.00 у гостей). Так, на перемогу Аталанти в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.78, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 4.75. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.60.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Аталанта: Карнезеккі — Скальвіні, Джимсіті, Колашинац — Дзаппакоста, де Рон, Едерсон, Бернасконі — Де Кетеларе, Залевські — Скамакка

Лаціо: Мотта — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш — Башич, Катальді, Тейлор — Канчельєрі, Мальдіні, Дзакканьї

