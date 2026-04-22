Туринський клуб готовий продати нідерландського хавбека, на якого вже є претенденти з Англії та Туреччини.

Півзахисник збірної Нідерландів Тен Копмейнерс може залишити туринський Ювентус вже найближчого літа. Про це повідомляє Tuttosport.

Нагадаємо, що влітку 2024 року туринці заплатили Аталанта 58,4 мільйона євро за трансфер хавбека. Однак очікувань клубу 28-річний нідерландець не виправдав — у поточному сезоні він втратив статус стабільного гравця основного складу.

За інформацією джерела, Ювентус готовий розглянути продаж футболіста та розраховує виручити за нього щонайменше 30 мільйонів євро. Інтерес до Копмейнерса вже проявляють Манчестер Юнайтед та Галатасарай.

У нинішньому сезоні півзахисник провів 40 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу. Його контракт із Ювентусом розрахований до літа 2029 року, а за оцінкою Transfermarkt трансферна вартість гравця становить близько 20 мільйонів євро.