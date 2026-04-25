Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 25 квітня, розпочавшись о 19:00.

У рамках 34-го туру італійської Серії А-2025/26 у Болоньї місцевий однойменний клуб прийматиме римську Рому.

[*] — положення в турнірній таблиці

СУБОТА, 25 КВІТНЯ, 19:00. СТАДІО РЕНАТО ДАЛЬ'АРА, БОЛОНЬЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ДІ БЕЛЛО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після двох поспіль "сухих" виїзних поразок Болонья повертається на Стадіо Ренато Даль'Ара, сподіваючись продовжити свою безпрограшну серію в домашніх матчах проти Роми. "Джаллороссі" не перемагали "россоблу" поза столицею в усіх турнірах із грудня 2020 року (3Н, 2П), а команди Вінченцо Італьяно ніколи не програвали колективам Джан П'єро Гасперіні вдома (3В, 4Н).

Туром раніше Болоньї не вдалося зачепитися за залікові бали в Турині. Націлений на фініш у топ-4 Ювентус упорався з "россоблу" (2:0), не дозволивши їм скоротити своє відставання від Аталанти (6 очок). Сьома сходинка турнірної таблиці стане перепусткою до Ліги конференцій у разі перемоги Інтера над Лаціо у фіналі Кубка Італії, тож підопічним Італьяно, ймовірно, ще є за що боротися.

Рома ж у свою чергу переслідує вищезгаданий Ювентус у сподіванні вперше із сезону-2018/19 зіграти в Лізі чемпіонів. Домашня нічия "джаллороссі" із сьомою в Серії А Аталантою (1:1) минулого тижня допомогла туринцям збільшити свою перевагу над римлянами до п'яти залікових балів. У той же час п'ятому Комо столичний клуб поступається за додатковими показниками (очні зустрічі).

Попри чималу безвиграшну серію підопічних Гасперіні у виїзних поєдинках усіх турнірів (3Н, 4П), саме їх букмекери вважають фаворитами сьогоднішнього протистояння в Емілії-Романьї. Так, на перемогу Роми можна поставити з коефіцієнтом 2.33, тоді як потенційний успіх Болоньї оцінюється показником 3.36. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.28.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Болонья: Равалья — Ж. Маріу, Лукумі, Геггем, Міранда — Фергюсон, Фройлер, Побега — Орсоліні, Кастро, Роу

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Ермосо — Челік, Крістанте, Пізіллі, Веслі — Суле, Ель-Шаараві — Мален

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА