Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 26 квітня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 34-го туру італійської Серії А-2025/26 у Мілані місцевий однойменний клуб прийматиме туринський Ювентус.

[*] — положення в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 26 КВІТНЯ, 21:45. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СІМОНЕ СОЦЦА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Цього недільного вечора Мілан прийматиме Ювентус у сподіванні вперше з травня 2024 року обіграти його в Серії А. В останніх п'яти подібних поєдинках чемпіонату "б'янконері" не тільки двічі впоралися з "россонері" без пропущених голів, але й не дозволили їм відзначитися бодай одним результативним ударом у трьох нічийних дуелях.

Після двох поспіль "сухих" поразок і успіхів Інтера команда Массіміліано Аллегрі, попри й досі наявні математичні шанси, попрощалася з мріями про здобуття Скудетто. Туром раніше Мілан скромно впорався із суперником, який перебуває на шляху до вильоту з "еліти". У Вероні нині улюблений для "россонері" рахунок (1:0) повторився аж увосьме за сезон.

Поки міланський гранд страждав від невдач, туринський рухався назустріч топ-4. До сьогоднішньої дуелі Ювентус підходить на тлі серії із семи матчів без поразок у чемпіонаті (5В, 2Н). Осічки претендентів на "срібло" дозволили "б'янконері" трохи наблизитися до них, повіривши в можливість уперше з чемпіонського сезону-2019/20 фінішувати вище третьої сходинки.

Попри всі свої негаразди й чудову форму колективу Лучано Спаллетті, господарі поля залишаються спроможними хоча б уникнути поразки. Букмекери ж надають перевагу гостям. Так, на перемогу Ювентуса можна поставити з коефіцієнтом 2.67, тоді як потенційний успіх Мілана оцінюється показником 2.92. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 3.18.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабьйо, Еступіньян — Пулішич, Леан

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер, Келлі — Маккенні, Локателлі, Тюрам, Камб'язо — Консейсан, Їлдиз — Девід

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА