Конте проведе переговори стосовно збірної Італії після сезону

Італія

Президент Наполі підтвердив, що не стане на заваді тренеру у травні 2026 року.

Антоніо Конте очолює список кандидатів на заміну Дженнаро Гаттузо, який залишив пост головного тренера збірної Італії після поразки від Боснії та Герцеговини у фіналі плейоф чемпіонату світу. Це коштувало команді участі у фінальному турнірі втретє поспіль.

Якщо Конте погодиться, це стане його другим періодом на посаді тренера національної збірної, адже він вже керував Італією з 2014 по 2016 рік.

За даними Corriere dello Sport, переговори між Конте та Де Лаурентісом відбудуться на острові Іскія у перші дні після завершення матчів Серії А 24 травня. Президент Наполі зазначив, що не стоятиме на шляху тренера, якщо той вирішить очолити збірну:



"Якби Антоніо мене запитав, я б, гадаю, сказав "так", – заявив Де Лаурентіс.