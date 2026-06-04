Італія

Перемовини завершились узгодженням усіх деталей.

Італійський фахівець Дженнаро Гаттузо не зміг потішити вболівальників власної країни виходом національної збірної на чемпіонат світу-2026, через що опинився на ринку вільних агентів перед літньою трансферною кампанією.

Однак римський Лаціо останніми днями робить усе можливе задля того, щоб 48-річний керманич недовго залишався без роботи.

"Орли" намагаються перехопити Гаттузо в Торіно й мають суттєвий прогрес у перемовинах із своїм можливим наступним головним тренером.

Італійські ЗМІ повідомляють, що напередодні було досягнуто остаточної згоди по всіх питаннях поміж римським клубом та Гаттузо, і контракт до 2028 року із можливістю продовження ще на один сезон та 1,5 млн євро зарплатнею вже готовий до підпису.