Перемовини завершились узгодженням усіх деталей.
Дженнаро Гаттузо, Getty Images
04 червня 2026, 09:52
Італійський фахівець Дженнаро Гаттузо не зміг потішити вболівальників власної країни виходом національної збірної на чемпіонат світу-2026, через що опинився на ринку вільних агентів перед літньою трансферною кампанією.
Однак римський Лаціо останніми днями робить усе можливе задля того, щоб 48-річний керманич недовго залишався без роботи.
"Орли" намагаються перехопити Гаттузо в Торіно й мають суттєвий прогрес у перемовинах із своїм можливим наступним головним тренером.
Італійські ЗМІ повідомляють, що напередодні було досягнуто остаточної згоди по всіх питаннях поміж римським клубом та Гаттузо, і контракт до 2028 року із можливістю продовження ще на один сезон та 1,5 млн євро зарплатнею вже готовий до підпису.