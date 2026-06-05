Італія

Французький воротар уже доручив агентам шукати нову команду, а серед претендентів називають Челсі.

Майк Меньян може завершити свою історію в Мілані вже цього літа. За інформацією Corriere dello Sport, голкіпер збірної Франції ухвалив рішення змінити клуб після масштабних кадрових перестановок у керівництві та тренерському штабі россонері.

Повідомляється, що 30-річний воротар негативно сприйняв відхід головного тренера Массіміліано Аллегрі та спортивного директора Іглі Таре. Саме після цих змін француз вирішив розглянути варіант із продовженням кар’єри в іншому місці.

Меньян уже доручив своїм представникам працювати над пошуком нового клубу. Одним із головних претендентів на підписання воротаря вважається Челсі, який може активізувати переговори після завершення чемпіонату світу.

Контракт француза з Міланом чинний до літа 2031 року, а його ринкова вартість оцінюється у 20 мільйонів євро.

Меньян захищає кольори італійського гранда з 2021 року. У сезоні 2025/26 він провів 41 матч у всіх турнірах, пропустив 38 м’ячів та 16 разів зберіг свої ворота недоторканними.