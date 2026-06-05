Іспанія

Аргентинський вінгер може на постійній основі перебратися до мадридського клубу, узгодивши умови довгострокової угоди.

Аргентинський вінгер Ніко Гонсалес може на постійній основі перебратися з Ювентуса до мадридського Атлетіко. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За відомостями джерела, переговори щодо трансферу 28-річного гравця просуваються дуже успішно. Сам футболіст уже домовився з Атлетіко про контракт до 2030 року із заробітною платою у чотири мільйони євро за сезон плюс бонуси.

Атлетіко орендував Гонсалеса минулого літа. У складі "матрацників" гравець провів 37 матчів в усіх турнірах і забив п'ять м'ячів. Ринкова вартість Гонсалеса, за даними порталу Transfermarkt, становить 24 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що Ювентус працює над трансфером Серлота.