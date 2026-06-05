Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Італійський наставник "пентакампеонів" Карло Анчелотті висловив упевненість у тріумфі своїх підопічних на майбутньому мундіалі.

Італійський наставник Карло Анчелотті, який очолює збірну Бразилії, вірить у перемогу своїх підопічних на прийдешньому чемпіонаті світу — 2026.

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"Я вважаю, що ми переможемо. Потрібно, щоб у гравців були високі очікування від турніру. Коли вони високі, мотивація збільшується. Дуже важливим є психологічний аспект. Футболісти мають працювати заради спільної мети, використовувати всі свої найкращі якості", — передає слова головного тренера Globo.

На груповому етапі чемпіонату світу збірна Бразилії поміряється силами з національними командами Гаїті, Марокко та Шотландії. Мундіаль пройде з 11 червня до 19 липня в США, Канаді та Мексиці.