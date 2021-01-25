Лига наций

Помощник Андрея Шевченко раскрыл рецепт успеха в победном матче над испанцами в Лиге наций.

Помощник главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Андреа Мальдера рассказал о том, как сборная Украины смогла обыграть Испанию в матче Лиги наций.

"Стратегия на второй матч с Испанией была особенной. У нас было два дня между матчами, и не могли играть Малиновский, Зинченко, Кривцов, Степаненко и многие другие. Был очень сильный соперник, и мы волновались. На предматчевой тренировке мы не были уверены на 100 процентов в плане на игру. Было что-то, что нам не нравилось. Мы переживали не за игроков, а из-за нашего плана на игру.

Если честно, то я не мог спать, в три часа ночи я проснулся, посмотрел весь матч Испания — Португалия, который прошел недавно и Португалия играла 4-3-3, что немного похоже на нашу 4-3-3. Думал, анализировал, углублялся, что же можно сделать?

На ужине Шева сказал, какие у него были переживания: в таком формате будет пространство на флангах. Он был прав. В пять утра я отправил Шеве смс: "Перед завтраком есть предложение встретиться и поговорить. Есть интересная идея!". Я думал он спит, но через минуту он перезвонил мне. И мы час общались с пяти до шести утра о плане на игру. Обменялись мнениями. И потом на завтраке в день матча мы показали игрокам, как хотим действовать в фазе обороны.

Затем пошли на поле и попытались рискнуть. Я сделал свою работу: подумал, проанализировал, выбрал варианты. Шева решился, у него была эта смелость, и он был очень силен в том, что передал нашу идею игрокам. Он передал им уверенность. Тактический аспект важен, но как команда доходит к этому — еще важнее. Это была командная конструктивная работа. После матча в раздевалке мы почти плакали от радости из-за того, что пережили в эту ночь, день и сам матч. Это было что-то особенное", — сказал Мальдера в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Ранее Мальдера рассказал, за счет чего сборная Украины добивается прогресса.