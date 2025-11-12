Нідерланди. Новина

Колишній тренер та ексдиректор вважають умови в Амстердамі несприятливими.

Аякс зазнав невдачі у спробі повернути архітекторів свого успіху 2019 року.

Ерік тен Гаг відхилив пропозицію знову очолити команду, а колишній спортивний директор Марк Овермарс також виключив своє повернення на тлі кризи в амстердамському клубі.

​За даними NOS, Тен Гаг, який керував Аяксом з 2017 по 2022 рік, вів переговори зі спортивним директором Алексом Кроесом. Однак 55-річний фахівець дійшов висновку, що умови не є сприятливими для успішного партнерства та відмовився від повернення. ​

Аякс, який активно шукає заміну після звільнення Джона Хейтінги минулого тижня. Бачив колишьного наставника ідеальною кандидатурою.

Ерік наразі є вільним агентом після того, як у вересні його звільнив леверкузенський Баєр лише після трьох ігор на посаді. Повідомляється, що голландець також відхилив пропозицію від англійського Вулверхемптона. ​

Майже одночасно з Тен Гагом від повернення відмовився Марк Овермарс. Колишній директор Аякса, який пішов у відставку в лютому 2022 року через скандал з неналежною поведінкою, підтвердив це інтерв’ю De Telegraaf.

Марк був категоричним: "Для мене все скінчено".

​Саме тандем Овермарса і Тен Гага створив команду, яка у 2019 році дійшла до півфіналу Ліги чемпіонів. 52-річний Овермарс зізнався, що йому боляче бачити нинішні проблеми клубу. ​

"Бачити, як зараз ідуть справи, що всі просто вбивають один одного, розбиває серце" – наголосив Овермарс.