Нідерланди. Новина

Амстердамський клуб пообіцяв покарати винних у інциденті з 14-го туру Ередивізії.

Амстердамський Аякс оприлюднив офіційну заяву після призупинення поєдинку 14-го туру чемпіонату Нідерландів проти Гронінгена, який довелося зупинити через агресивну поведінку вболівальників. Королівська футбольна спілка Нідерландів уже розпочала розслідування, а матч буде дограний у вівторок, 2 грудня.

У клубі різко засудили події, що призвели до загрози для присутніх на стадіоні:

"Аякс вважає те, що сталося на стадіоні, абсолютно обурливим. Ми приносимо вибачення всім, хто якимось чином постраждав. Під загрозою опинилася безпека глядачів та гравців. Це неприйнятно. Ми категорично дистанціюємося від цієї провини".

У заяві також зазначено, що клуб уже працює над встановленням осіб порушників:

"Ми, звичайно, вивчимо записи з камер відеоспостереження, а також розглянемо інші способи встановлення винних. Якщо це допоможе визначити особи порушників, ми вживемо відповідних заходів", — йдеться у заяві.

