Нідерланди. Новина

19-річний форвард вийшов на поле під керівництвом свого батька Робіна ван Персі.

У Лізі Європи відбулася символічна подія для Феєнорда: 19-річний нападник Шакіл ван Персі дебютував за першу команду в матчі п'ятого туру проти Селтіка, який завершився поразкою нідерландського клубу 1:3.

Юний форвард з’явився на полі на 81-й хвилині, замінивши Жордана Лотомба. Раніше він уже потрапляв у заявку Феєнорда на матчі Ередивізі, однак саме поєдинок у Глазго став його першим офіційним виходом за головну команду клубу, якою нині керує його батько — легенда збірної Нідерландів Робін ван Персі.

Шакіл виступає за Феєнорд із 2017 року, коли приєднався до клубної академії після двох сезонів у молодіжній системі Манчестер Сіті.

Феєнорд наразі має три очки та займає 30-те місце у турнірній таблиці Ліги Європи. У наступному турі команда зустрінеться з румунським ФКСБ.