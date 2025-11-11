Нідерланди. Новина
Пауль Сімоніс близький до призначення.
Пауль Сімоніс, Getty Images
11 листопада 2025, 11:39
Колишній керманич Вольфсбурга Пауль Сімоніс може стати головним тренером Аякса, повідомляє Флоріан Плеттенберг. Технічний директор клубу Алекс Крус уже розпочав переговори з 40-річним нідерландцем.
Сімоніс входив до шорт-листа Аякса минулого літа, але тоді обрав Вольфсбург, де пропрацював лише чотири місяці. Тепер він готовий повернутися до Ередивізі.
Після 12 турів Аякс посідає четверте місце з 20 очками, відстаючи від лідера на 11 балів. Клуб потребує змін для повернення до топу.
Нагадаємо, що раніше Аякс звільнив Гейтінгу.