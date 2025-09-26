Нідерланди. Новина

Джеффрі Брума повісив бутси на цвях у віці 33 років.

Центральний захисник Джеффрі Брума на своїй сторінці в Instagram оголосив про рішення завершити кар'єру.

Останнім клубом 33-річного нідерландця залишиться Валвейк, склад якого він поповнив у липні 2023 року. Взявши участь у 13-ти матчах сезону-2023/24, гравець став вільним агентом у липні 2024-го.

На клубному рівні Брума також представляв Геренвен, Касимпашу, Майнц, Шальке, Вольфсбург, ПСВ, Гамбург, Лестер Сіті й Челсі.

За збірну Нідерландів Джеффрі дебютував у серпні 2010 року, у товариському матчі проти української національної команди в Донецьку (1:1). У підсумку оборонець провів 25 поєдинків у футболці "ораньє", відзначившись одним голом.

У чемпіонському для Челсі сезоні-2009/10 вихованець Феєнорда взяв участь у двох матчах АПЛ (57 хвилин). ПСВ Брума допоміг двічі виграти Ередивізі й здобути Суперкубок країни.

