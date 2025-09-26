Нідерланди. Новина

Голландський форвард змушений залишити футбол через проблеми з серцем.

36-річний голландський нападник Бас Дост оголосив про завершення кар’єри.

Видання Algemeen Dagblad повідомило, що Дост відвідав стадіон АЗ, щоб розповісти про серйозні проблеми з серцем, які виникли під час його виступів за НЕК у 2023 році. Футболіст переніс зупинку серця та потребував невідкладної реанімації.

"Я не можу словами висловити, наскільки вдячний вам", — зазначив Дост, звертаючись до медиків, які врятували йому життя. Спершу нападник сподівався продовжити кар’єру, проте під час реабілітації він зіткнувся з повторними проблемами — запалення серцевого м’яза не проходило, на відміну від випадків інших футболістів, таких як Крістіан Еріксен та Дейлі Блінд.

"Очікувалося, що запалення зникне за пів року. Я думав, що зможу грати в сезоні-2024/2025. Але у березні обстеження показало драматичний результат — запалення повернулося майже повністю", — поділився він із виданням. Наразі запалення з серцем вже усунено, проте Дост вирішив завершити кар’єру.

За час своєї професійної діяльності він забив 93 голи за Спортінг і 48 — за Вольфсбург. Також Дост грав у складі Херенвена, Гераклеса, Айнтрахта, Утрехта, Еммена та НЕК. У складі збірної Нідерландів він провів 18 матчів і забив один гол, довівши загальний рахунок у кар’єрі до 270 голів.