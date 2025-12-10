Нідерланди. Новина

Японець пройде медогляд та приєднається до Аякса на півроку, попри інтерес з Італії та Англії.

Аякс знаходиться на фінальній стадії угоди щодо підписання ексзахисника лондонського Арсеналу Такехіро Томіясу в статусі вільного агента. Про це повідомляють журналісти Сохей Баба та Фабріціо Романо.

27-річний японський оборонець вже погодив умови короткострокового контракту з представником Ередівізі до червня 2026 року.

Зазначається, що Томіясу має пройти медогляд найближчим часом, після чого офіційно приєднається до амстердамського клубу.

Раніше футболістом цікавилися Мілан та Брайтон, однак він обрав перехід до Аякса, де возз’єднається з партнером по збірній Японії Ко Ітакурою. Угода може бути продовжена влітку 2026 року, якщо Томіясу продемонструє переконливий рівень у поточному сезоні.