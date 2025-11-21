Нідерланди. Новина

Нідерландський фахівець очолюватиме команду до зимової паузи.

Фред Грім залишиться головним тренером Аякса щонайменше до зимової перерви, оголосив сам фахівець на пресконференції перед матчем з Ексельсіором.

Грім став тимчасовим наступником Джона Гейтінги, якого звільнили після домашньої поразки від Галатасарая в Лізі чемпіонів.

Перед призначенням нового головного тренера клубу потрібно знайти технічного директора.

"Поки невідомо, як швидко це станеться, ніхто не може сказати зараз. Мені повідомили, що я керуватиму командою до зимової паузи. Наскільки це точно? Це футбол, ми всі це знаємо. Побачимо", — сказав Грім.

Аякс посідає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів, відстаючи від лідера ПСВ на 11 очок.

Раніше повідомлялося, що тен Гаг та Овермарс відмовилися повертатися в Аякс.