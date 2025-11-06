Нідерланди. Новина

Нідерландський гранд розглядає можливість возз'єднання з колишнім тренером.

Амстердамський Аякс розглядає варіант із сенсаційним поверненням на тренерський місток Еріка тен Гага.

Як повідомляє Algemeen Dagblad, керівництво клубу вже запланувало новий раунд переговорів із фахівцем. ​Це відбувається на тлі невдалих виступів команди під керівництвом чинного тренера Джона Гейтінги.

Останньою краплею, стала нищівна поразка в Лізі чемпіонів від Галатасарая (0:3), яка стала четвертою поспіль для амстердамців у турнірі та фактично позбавила їх шансів на вихід у плей-оф.

​Керівництво Аякса та директор клубу Алекс Крес бачать у Тен Гагу, який привів клуб до трьох чемпіонських титулів та півфіналу Ліги чемпіонів, ідеальну кандидатуру для стабілізації ситуації.

Тен Гаг наразі перебуває без роботи після короткого перебування у Баєрі. Наставника звільнили після другого туру.