Нідерландський гранд розглядає можливість возз'єднання з колишнім тренером.
06 листопада 2025, 13:13
Амстердамський Аякс розглядає варіант із сенсаційним поверненням на тренерський місток Еріка тен Гага.
Як повідомляє Algemeen Dagblad, керівництво клубу вже запланувало новий раунд переговорів із фахівцем. Це відбувається на тлі невдалих виступів команди під керівництвом чинного тренера Джона Гейтінги.
Останньою краплею, стала нищівна поразка в Лізі чемпіонів від Галатасарая (0:3), яка стала четвертою поспіль для амстердамців у турнірі та фактично позбавила їх шансів на вихід у плей-оф.
Керівництво Аякса та директор клубу Алекс Крес бачать у Тен Гагу, який привів клуб до трьох чемпіонських титулів та півфіналу Ліги чемпіонів, ідеальну кандидатуру для стабілізації ситуації.
Тен Гаг наразі перебуває без роботи після короткого перебування у Баєрі. Наставника звільнили після другого туру.