Нідерланди. Новина

16-річний Себ Хунтелаар, як і його батько, грає на позиції центрфорварда та вже виступає за юнацьку збірну Нідерландів.

ПСВ Ейндховен уклав професійний контракт із 16-річним нападником Себом Хунтелааром — сином легендарного форварда Клааса Яна Хунтелаара. Про це повідомила пресслужба нідерландського клубу.

Угода розрахована на чотири роки — до літа 2029 року. Як і його батько, Себ виступає на позиції центрфорварда. Свій футбольний шлях юний нападник розпочинав в академії Вітесса, який отримає 200 тисяч євро компенсації за трансфер.

Хунтелаар-молодший вже має досвід виступів за юнацьку збірну Нідерландів U-16 і найближчим часом захищатиме кольори ПСВ U-17.

Цікаво, що батько Себа — Клаас Ян Хунтелаар — відомий насамперед за виступами за Аякс, однак саме ПСВ був його першим професійним клубом.

До речі, за ПСВ U-17 також грає ще один спадкоємець знаменитого футболіста — Ліам ван Ністелрой, син Рууда ван Ністелроя.